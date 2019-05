22 maggio 2019- 07:56 Engie: Kocher, 'jv con Edp per diventare numero 2 mondiale eolico offshore'

Parigi, 22 mag. (AdnKronos) - Con Edp, la società energetica portoghese, il gruppo francese Engie crea una joint venture paritetica "per diventare un numero due mondiale nell'eolico offshore, dietro al numero uno danese Orsted. Lavoriamo con Edp dal 2013 siamo già in consorzio in due progetti in Francia a Tréport, in Normandia e Noirmoutier, in Vandea e siamo in lizza per un progetto a Dunkerque, nel Nord della Francia". Così in un'intervista a 'Les Echos' l'ad di Engie, Isabelle Kocher, il giorno dopo la firma di un accordo strategico con il gruppo portoghese per creare una joint venture controllata pariteticamente al 50% nel settore dell'eolico offshore."Inizieremo - spiega Kocher - con 1,5 gw in costruzione e 4 gw in sviluppo. Il nostro obiettivo è raggiunge 5-7 gw in sviluppo o in costruzione entro il 2025 e 5-10 gw in sviluppo avanzato entro 2025". Il potenziale dell'eolico offshore in Europa "non è esaurito e questo accordo - sottolinea ancora l'ad del gruppo energetico francese- ci permette di entrare nel settore negli Stati Uniti dove Edp ha numerosi progetti. Alcuni paesi in Asia ci interessano come la Corea o il Giappone. Abbiamo partnership con Mitsui, Marubeni o Mitsubishi".