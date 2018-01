ENGIE: SINDACATI, IL 16 FEBBRAIO SCIOPERO NAZIONALE

23 gennaio 2018- 17:07

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - I sindacati proclamano uno sciopero nazionale per il 16 febbraio prossimo nel gruppo Engie che si svolgerà in contemporanea con il previsto blocco degli straordinari di tutto il personale giornaliero dal 5 al 25 febbraio 2018. Lo rendono noto Filctem Cgil, Flaei Cisl, Femca Cisl e Uiltec Uil in un comunicato congiunto dopo l'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione che si è svolto il 15 gennaio scorso al ministero del Lavoro dopo la disdetta unilaterale da parte di Engie dei contratti nazionali di lavoro del settore elettrico e gas/acqua, con espressa volontà di passaggio dei lavoratori interessati al ccnl metalmeccanico.Per i sindacati, infatti, resta inaccettabile il comportamento dell’azienda francese: "abbiamo ripetutamente invitato i vertici aziendali ad un incontro per riportare il dialogo su un piano di buone e proficue relazioni industriali, in particolare - spiegano i segretari generali Filctem Cgil, Flaei Cisl, Femca Cisl e Uiltec Uil, rispettivamente Emilio Miceli, Carlo Meazzi, Nora Garofalo e Paolo Pirani - abbiamo proposto il ritiro delle disdette unilaterali a fronte della riapertura del tavolo di armonizzazione, ma l’assoluto diniego ci costringe a mettere in campo gli strumenti di lotta a nostra disposizione".