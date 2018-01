ENGIE: SINDACATI, IL 16 FEBBRAIO SCIOPERO NAZIONALE (2)

23 gennaio 2018- 17:07

(AdnKronos) - Per i sindacalisti "il modello contrattuale italiano garantisce specificità settoriali e competenze professionali che non possono essere non osservate in un mercato regolamentato e pertanto contestiamo il tentativo di destrutturazione del modello contrattuale nonché il dumping in atto e lotteremo per garantire che non vi sia alcuna forma di concorrenza sleale in un settore regolato e tutelato".È doveroso sottolineare, concludono i sindacati, "come nessuna azienda sino ad oggi abbia mai disdetto il contratto di settore, da quando questi sono in vigore, anche quando sono stati realizzati complessi processi di ristrutturazione".