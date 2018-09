27 settembre 2018- 11:06 Eni: accordo con Ge Renewable Energy per parco eolico in Kazakhstan (2)

(AdnKronos) - L’impianto, situato nella regione nord-occidentale di Aktobe in Kazakhstan, rappresenta per Eni il primo investimento nel settore eolico su larga scala, mentre per Ge rappresenta il primo investimento eolico onshore nel Paese: "Badamsha rappresenta un primo importante traguardo del memorandum of understanding, firmato lo scorso anno con Ge alla presenza del ministro dell’Energia, Kanat Bozumbayev. Ci aspettiamo che entri in funzione entro la fine del 2019".Il manager sottolinea infine che il piano di progetti rinnovabili di Eni comprende investimenti in tutto il mondo per 1,2 miliardi di euro nei prossimi quattro anni in campo solare, eolico e ibrido.