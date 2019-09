25 settembre 2019- 10:06 Eni: accordo con Renewable Power per sviluppo progetti rinnovabili (2)

(AdnKronos) - La mission di Mainstream, aggiunge Kinsella, "è quella di accelerare la transizione energetica globale, crediamo che le grandi compagnie energetiche debbano avere un ruolo fondamentale in questo cambiamento. In linea con l’obiettivo europeo che punta al raggiungimento del 'Net Zero' entro il 2050, l’energia eolica offshore avrà un ruolo centrale nella decarbonizzazione".Eni sta sviluppando progetti 'brownfield' e 'greenfield' per la produzione di energia da fonti rinnovabili su scala mondiale, con l’obiettivo di installare nuovi impianti solari, eolici e di stoccaggio per una capacità complessiva di 1,6 GW entro il 2022 e 5 GW entro il 2025. L'impegno di Eni nel settore delle energie rinnovabili si integra con i business tradizionali, l'azienda mira ad ampliare la catena del valore e a investire sulle sinergie esistenti tra le varie linee di business. Questa strategia permette a Eni di proseguire il percorso di decarbonizzazione, creando allo stesso tempo valore a lungo termine per i suoi stakeholders.Mainstream ha sviluppato, autorizzato e portato alla fase ‘ready to build’ il 35% della capacità eolica offshore del Regno Unito nel 2020; compresi i parchi eolici Hornsea da 3.000 MW, e Neart na Gaoithe (Nng), parco eolico da 450 MW in Scozia.