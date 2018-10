29 ottobre 2018- 10:44 Eni: accordo con Sonatrach, si rafforza in Bacino Nord Berkine in Algeria

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - Eni firma un accordo con il gruppo algerino Sonatrach per l’ingresso del gruppo petrolifero italiano con una quota del 49% nelle concessioni di Sif Fatima II, Zemlet El Arbi e Ourhoud II, nel bacino del Nord Berkine, nel deserto algerino. A firmare l'accordo sono stati oggi il presidente e direttore generale della società di stato algerina Sonatrach, Abdelmoumem Ould Kaddour, e l’ad di Eni, Claudio Descalzi, in occasione dell’Algeria Future Energy Summit di Algeri.Le licenze, nelle quali Sonatrach manterrà una quota del 51%, coprono una superficie complessiva di 8500 km2 e si trovano nel bacino del Nord Berkine, un’area dove Eni è presente dal 1981 con una posizione di leadership e nel quale sono ubicati tutti gli asset produttivi della società, tra cui il campo di Bir Rebaa North (BRN) che ha dato inizio nel 1995 alla produzione petrolifera di Eni nel Paese. Gli accordi di oggi, commenta Descalzi, "sono l’ulteriore conferma della strategicità dell’Algeria dove Eni ha pianificato importanti investimenti nei prossimi anni. Con Sonatrach lavoreremo con l’obiettivo di realizzare un hub del gas nel bacino del Nord Berkine. Nel Paese c’è ancora tanto gas e Eni metterà a disposizione la propria tecnologia e le proprie competenze per svilupparlo".