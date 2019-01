12 gennaio 2019- 09:41 **Eni: acquisisce maggioranza in due concessioni esplorative Abu Dhabi**

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Eni rafforza la sua presenza negli Emirati Arabi. Il gruppo ha firmato oggi ad Abu Dhabi due accordi per l'acquisizione di una partecipazione del 70% in due concessioni esplorative offshore. Nelle concessioni, della durata di 35 anni, Eni avrà come partner la tailandese PTT Exploration and Production Company Limited (PTTEP), con una quota del 30%.