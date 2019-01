12 gennaio 2019- 09:47 Eni: acquisisce maggioranza in due concessioni esplorative Abu Dhabi (2)

(AdnKronos) - Gli accordi sono stati firmati da Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti e amministratore delegato di Adnoc, Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni e Phongsthorn Thavisin, presidente e amministratore delegato di PTTEP. Le due concessioni, denominate Blocco 1 e Blocco 2, sono situate nell'offshore nord-occidentale dell'Emirato di Abu Dhabi e sono le prime a essere assegnate tra quelle messe a gara da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) nell'aprile 2018 come parte della strategia di assegnazione di licenze a società internazionali da parte dell’Emirato. Eni sarà operatore in entrambe le aree e investirà con PTTEP circa 230 milioni di dollari (oltre 844 milioni di Dirham di Abu Dhabi) ) per le attività di esplorazione nei due blocchi. Le aree coprono complessivamente una superficie di circa 8.000 chilometri quadrati. In base ai termini degli accordi, la fase di esplorazione avrà una durata massima di 9 anni e in caso di scoperta la durata della concessione verrà estesa a 35 anni per proseguire con le fasi di sviluppo e produzione.Nella fase esplorativa Eni e PTTEP potranno beneficiare e contribuiranno al mega programma di acquisizione sismica di Adnoc, la più vasta acquisizione sismica continua onshore e offshore 3D al mondo, che sta dispiegando le migliori tecnologie del settore per acquisire immagini tridimensionali ad alta risoluzione del sottosuolo, fino a oltre 7,500 metri sotto la superficie terrestre, e servirà a identificare potenziali giacimenti di idrocarburi.