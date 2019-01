3 gennaio 2019- 11:14 Eni: acquista 70% giacimento petrolifero Oooguruk in Alaska (2)

(AdnKronos) - L'acquisizione del 70% di Oooguruk consentirà a Eni di aumentare immediatamente la propria produzione in Alaska di circa 7.000 bopd, e di implementare importanti ottimizzazioni e sinergie operative tra Oooguruk e Nikaitchuq, entrambe operate al 100%. Eni prevede di perforare ulteriori pozzi di produzione a Oooguruk e Nikaitchuq, con l'obiettivo di portare la produzione totale in Alaska ad oltre 30.000 bopd. Questa operazione, sottolinea il gruppo petrolifero italiano, "rafforzerà ulteriormente la presenza di Eni nella regione, dopo la recente acquisizione effettuata nell'estate 2018 di 124 licenze esplorative (per un totale di circa 1400 kmq) situati nella parte orientale del North Slope dell’Alaska".Negli Stati Uniti, Eni detiene interessi in 21 giacimenti di petrolio e gas, di cui 11 operati, con una produzione giornaliera netta di circa 60.000 boed. Nel Golfo del Messico e in Alaska, Eni detiene 228 licenze e ha una partecipazione non operata nel giacimento di shale gas di Alliance (Fort Worth, Texas).