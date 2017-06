ENI: AL VIA IL PROGETTO CORAL SOUTH IN MOZAMBICO (2)

1 giugno 2017- 18:33

(AdnKronos) - Il giacimento di Coral, scoperto nel maggio 2012, è interamente situato all'interno dell'Area 4 e contiene circa 450 miliardi di metri cubi di gas in posto. Nell'ottobre 2016, Eni e i partner dell’Area 4 hanno firmato un accordo con Bp per la vendita di tutti i volumi di gnl prodotti da Coral South per un periodo di oltre vent’anni.Eni è operatore dell'Area 4, tramite la sua partecipazione in Eni East Africa, che detiene il 70% della concessione, mentre la portoghese Galp Energia, la coreana Kogas e la mozambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos detengono ciascuna il 10%. Eni detiene il 71,4% di Eni East Africa, mentre Cnpc il restante 28,6%. Nel marzo 2017 Eni ha firmato un accordo per vendere il 50% delle proprie quote di Eea a ExxonMobil. L'accordo sarà completato alla soddisfazione di una serie di condizioni precedenti, tra cui l’autorizzazione da parte delle autorità mozambicane e di altre autorità regolatorie. Nella provincia di Cabo Delgado e a Maputo Eni è impegnata in un programma di attività a favore della popolazione, tra cui programmi di accesso all'energia, accesso all'acqua, salute pubblica, e attività di istruzione e formazione.