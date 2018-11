21 novembre 2018- 16:05 Eni: al via nuova iniziativa di Open Innovation per start up italiane (2)

(AdnKronos) - Con oltre 150 progetti di digitalizzazione in corso, trasversali a tutte le aree di business, e l’avvio del sistema di calcolo più potente al mondo a livello industriale, avvenuto a inizio 2018, la trasformazione digitale di Eni, cominciata molti anni fa, sta vivendo la sua fase cruciale. Tale processo, destinato a coinvolgere tutte le aree di attività della compagnia, si pone una pluralità di obiettivi trasversali: dal miglioramento della sicurezza e della salute degli operatori, all’aumento ulteriore del livello di affidabilità, operabilità e integrità tecnica degli impianti, con benefici sia in termini di sicurezza che di impatto ambientale; dal rafforzamento delle performance economico-operative, allo sviluppo di nuovi modelli di business e all’incremento della rapidità dei processi decisionali, che diventeranno sempre più data driven.Nel lungo termine, la trasformazione digitale si integra in un più ampio processo di evoluzione che renderà Eni ancora più integrata nei suoi processi, sempre più capace di unire le competenze digitali emergenti con le competenze tecniche tradizionali, aperta all’innovazione nell’ambito di collaborazioni con le start up tecnologiche più avanzate, più veloce nei propri processi operativi e di lavoro, sempre più attraente nei confronti dei giovani talenti.