15 febbraio 2019- 11:21 Eni: assegnati due nuovi blocchi onshore Egitto

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Eni annuncia che le autorità egiziane hanno assegnato alla società due nuovi blocchi esplorativi nell’onshore dell’Egitto. Il primo blocco, 'South East Siwa' (Eni 100%), si legge in una nota, è stato assegnato nell'ambito del bid round competitivo lanciato da Egpc nel 2018. Il blocco, che ha una superficie di 3.013 kmq, si trova nel Deserto Occidentale vicino alla concessione di Eni 'SW Melehia', dove sono state recentemente annunciate due scoperte commerciali a olio per le quali si stanno predisponendo i piani di sviluppo.Il secondo blocco, 'West Sherbean' (Eni 50%, Operatore; BP 50%), è stato assegnato nell'ambito del bid round competititvo di EGAS del 2018. Il blocco si trova nell’onshore del Delta del Nilo, immediatamente a sud ovest della nuova concessione 'Nile Delta', assegnata a Eni ad agosto 2018, dove è situato il giacimento di Nooros. La superficie del nuovo blocco è di 1.535 kmq.L’esplorazione di queste nuove aree, in caso di successo, potrà avvalersi delle infrastrutture esistenti o in via di realizazzione per una sua rapida valorizzazione. Queste nuove assegnazioni rafforzano ulteriormente la posizione di Eni in Egitto, dove la società opera dal 1954 attraverso la controllata Ieoc. La società è il principale produttore del paese con una produzione equity di oltre 330.000 barili di olio equivalente al giorno.