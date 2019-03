14 marzo 2019- 21:07 Eni: cda approva bilancio 2018, assemblea il 14 maggio

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Il cda di Eni ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Eni per il 2018 che chiudono rispettivamente con l'utile netto di 4.126 milioni e di 3.173 milioni, confermando i risultati preliminari adjusted pubblicati nel comunicato stampa di preconsuntivo 2018 diffuso il 15 febbraio scorso. La proposta di dividendo deliberata dal cda è di 0,83 euro ad azione, di cui 0,42 pagati in acconto a settembre 2018. Il consiglio di amministrazione ha inoltre convocato l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria per il 14 maggio.