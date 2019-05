30 maggio 2019- 18:37 Eni: Cda approva modalità attuative per avvio buy back (2)

(AdnKronos) - Ai fini dell’esecuzione del programma, Eni conferirà un incarico a un intermediario abilitato, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume. In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eni nella seduta del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (Mta) del giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul Mta.Gli acquisti saranno effettuati sul Mta, nel rispetto dell’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 e delle ulteriori condizioni previste dalla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2019, nonché con modalità conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.L’ammontare degli acquisti per il 2020 sarà comunicato al mercato nella strategy presentation in cui sarà illustrato il nuovo piano strategico 2020-2023. Alla data odierna, Eni detiene 33.045.197 azioni proprie, pari a circa lo 0,91% del capitale sociale, acquistate sulla base dei precedenti programmi di buyback. Le società controllate da Eni non detengono azioni della società.