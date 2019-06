3 giugno 2019- 12:53 Eni: con Toyota per accelerare diffusione stazioni rifornimento e auto a idrogeno (3)

(AdnKronos) - La stazione idrogeno a San Donato Milanese, sottolinea Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni, "costituisce un tassello importante nel percorso di de-carbonizzazione di Eni per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La mobilità sostenibile è un tema da affrontare con approccio sinergico, in cui tutte le tecnologie sono chiamate a dare il proprio contributo". Con le stazioni idrogeno, Eni, aggiunge, "intende rafforzare ulteriormente la sua offerta di carburanti a basso impatto ambientale: in una rete di 4.400 impianti, 3.500 erogano Eni Diesel+, il gasolio che contiene anche oli vegetali esausti e di frittura e grassi animali che vengono trasformati in biocarburante nelle bio-raffinerie di Venezia e Gela, mentre circa 200 impianti erogano metano (di cui 2 GNL) e presto anche bio-metano. Con questo accordo - conclude Ricci - abbiamo sottoscritto un’alleanza tra due grandi società, accomunate dall’impegno per un futuro low carbon".