ENI: CONFERMATO TARGET +5% PRODUZIONE 2017 A 1,84 MLN BOE/G

10 maggio 2017- 08:29

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Eni conferma il target che prevede una produzione di idrocarburi in crescita del 5% nel 2017 rispetto all'anno precedente a 1,84 milioni di boe al giorno. Lo rende noto il gruppo petrolifero italiano che oggi ha reso noto i risultati del primo trimestre.Il target è stato confermato grazie agli avvii di nuovi progetti e ai ramp-up dei giacimenti avviati nel 2016, principalmente in Egitto, Kazakhstan, Angola, Indonesia e Norvegia. Sono previste inoltre "altre iniziative di ottimizzazione della produzione non incluse nei piani iniziali". Tali incrementi, sottolinea il gruppo petrolifero italiano, "saranno in grado di assorbire i declini di giacimenti maturi e un’interruzione dell’attività produttiva in Val d’Agri per un periodo di novanta giorni. Sono in corso azioni per ridurre la durata di tale interruzione".