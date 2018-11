23 novembre 2018- 16:49 Eni: Descalzi, 2018 anno estremamente produttivo e positivo

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato un anno estremamente positivo" per l'Eni. "Abbiamo firmato nuovi importanti progetti, oppure blocchi vicini ai nostri campi in diversi paesi: in Ghana, in Angola, in Algeria, ad Abu Dhabi, in Indonesia, in Nigeria, in Messico, a Cipro. Quindi direi che è stato un anno estremamente inebriante. Non abbiamo mai fatto così tanto". Così l'ad del gruppo petrolifero italiano, Claudio Descalzi a margine del Forum Med tracciano un bilancio dell'anno che sta per concludersi.Nel 2018 "siamo entrati ad Abu Dhabi" dove il gruppo non era presente, "abbiamo firmato a marzo un accordo su un campo in produzione e qualche settimana fa nel più grosso campo a gas offshore di Abu Dhabi. E' stato un anno speciale per Eni in positivo. Il prezzo è una variabile che non controlliamo ma lavoriamo su efficienza dei nostri costi", sottolinea ancora Descalzi. Per quanto riguarda l'eventuale partecipazione del gruppo petrolifero italiano all'asta annunciata per gli asset di raffinazione dalla società di stato Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), Descalzi risponde: "Vedremo".