12 ottobre 2018- 14:02 Eni: Descalzi, accordo con Libia è importante (2)

(AdnKronos) - "Questo gas che è già ricco in Libia potrebbe essere ulteriormente sviluppato per dare migliore sicurezza energetica e alternative all’Italia" ha proseguito Descalzi. "Quindi direi che è un fatto importante sicuramente per la Libia in primis, per Eni, per l’Italia in termini di diversificazione energetica,e anche denota un ottimo rapporto che esiste tra le società petrolifere perché è stata una iniziativa di Bp che noi abbiamo accolto" ha aggiunto infine l'ad di Eni.