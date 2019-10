29 ottobre 2019- 19:18 Eni: Descalzi, 'bene far pagare chi produce CO2 ma non va riversata sui consumatori'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "E' corretto far pagare chi produce CO2, ma la tassa non deve riversarsi sui consumatori". L’ad di Eni, Claudio Descalzi, lo afferma in occasione di una discussione con il direttore di Chatham House. "Dobbiamo puntare alla decarbonizzazione -continua Descalzi e l’Occidente deve fornire le nuove tecnologie per cambiare il mix energetico".