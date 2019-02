15 febbraio 2019- 13:25 Eni: Descalzi, 'da Adnoc no impatto su politica dividendi'

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - L'acquisizione del 20% di Adnoc Refining per 3,3 miliardi di dollari "non inciderà sulla politica dei dividendi o sul ritorno agli azionisti. Non è in conflitto". Così nel corso della conference call con gli analisti è l'ad di Eni, Claudio Descalzi.