15 febbraio 2019- 13:08 Eni: Descalzi, 'in M.O non abbiamo finito, grandi opportunità crescita'

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "In Medio Oriente non abbiamo finito, abbiamo solo iniziato. Ci sono grandi opportunità di crescita in questa area". Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi durante la call conference con gli analisti durante la presentazione dei risultati del 2018. "Stiamo crescendo anche in Asia che è un altro target. Siamo presenti in Australia e in Indonesia, e nell'exploration anche in Myanmar e Vietnam. Stiamo perforando anche in Pakistan", aggiunge l'ad del gruppo petrolifero italiano. Negli Usa, rileva ancora Descalzi, "stiamo crescendo e la nostra produzione sta crescendo".