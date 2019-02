4 febbraio 2019- 10:42 Eni: Descalzi incontra ministro Petrolio iracheno, focus su attività (2)

(AdnKronos) - Descalzi, inoltre, ha evidenziato le potenziali sinergie relative ai progetti energetici in Iraq, che rappresentano una leva strategica che consentirà al Paese di massimizzare e valorizzare l’uso delle proprie risorse naturali. Eni è una delle più grandi compagnie energetiche internazionali presenti nel Paese, dove al momento opera 475.000 barili di olio equivalente al giorno, di cui 35.000 in quota Eni.Eni è presente in Iraq dal 2009 attraverso la sua consociata Eni Iraq B.V., e grazie allo sviluppo del progetto Zubair Field Development Project (Eni 41.56%, Kogas 23.75%, BOC 29.69%, State Partner 5%), è diventata uno dei principali operatori nel settore petrolifero del Paese.