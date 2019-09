14 settembre 2019- 12:35 Eni: Descalzi incontra Tshisekedi a Kinshasa, focus su miglioramento accesso energia

Roma, 14 set. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ha incontrato ieri a Kinshasa l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi. Durante l’incontro le parti hanno discusso della possibilità di sviluppare iniziative finalizzate alla conservazione di vaste aree di foresta primaria, in accordo con il protocollo REDD+ delle Nazioni Unite, allo scopo di preservarle e proteggerle dal rischio e dalla minaccia della deforestazione. Inoltre, Descalzi ha illustrato al Presidente Tshisekedi l’opportunità di avviare progetti per il miglioramento delle infrastrutture di distribuzione dell’elettricità allo scopo di rendere più capillare ed efficiente l’accesso all’energia elettrica da parte sia delle utenze domestiche sia industriali.Le parti, si legge in una nota del gruppo petrolifero italiano, hanno inoltre convenuto sul fatto che un sistema di distribuzione dell’energia elettrica efficiente e affidabile sarà la condizione necessaria perché si possano sviluppare nel paese progetti di produzione di energia anche da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di migliorare il mix energetico e diminuire la dipendenza dalle biomasse.