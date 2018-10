26 ottobre 2018- 12:25 Eni: Descalzi ricorda Mattei, valori ereditati vero motore nostra azienda (2)

(AdnKronos) - Tale consapevolezza, aggiunge Descalzi, "ci ha portato a rinunciare ad un’ottica di sviluppo individualista, guidata da una logica di profitto di breve termine, puntando invece ad una crescita di lungo termine. Così facendo quella che era un’iniziale debolezza è diventata la nostra forza, la nostra cultura, la base di quello che oggi chiamiamo modello 'dual flag', della nostra scelta di contribuire allo sviluppo delle realtà in cui operiamo cercando di minimizzare le lacune socio-economiche, investendo per massimizzare l’accesso all’energia, presupposto alla crescita economica, e per promuovere un ampio portafoglio di iniziative a favore delle comunità locali". Alla nostra strategia di sviluppo nel core business, rileva l'ad di Eni, "abbiamo affiancato iniziative di diversificazione delle economie locali, ossia progetti agricoli, di micro-imprenditorialità, microcredito o progetti infrastrutturali, oltre a progetti per promuovere la salute, l’educazione e l’accesso all’acqua e all’igiene. Mettiamo a disposizione risorse non solo economiche, ma anche in termini di competenze, know how ed esperienze. La nostra collaborazione ha sempre cercato di anticipare i bisogni locali e si è progressivamente ampliata al punto da diventare noi stessi locali".E questo spirito imprenditoriale, questa capacità di andare controcorrente, sottolinea Descalzi, "che ci porta a vedere dietro al limite delle opportunità, oggi anima tutte le nostre scelte. Ne sono un esempio: i nostri successi esplorativi, nati dalla scelta di rilanciare 10 anni fa, di fronte alla scarsità di risorse, l’esplorazione, per tornare ad alimentare la crescita della nostra società; la trasformazione dei nostri asset in Italia, non più redditivi, a cui abbiamo dato nuova vita convertendoli, come nel caso della bio-raffineria di Venezia e, a breve di Gela; lo sviluppo del business delle rinnovabili, attraverso un modello distintivo che consente di valorizzare terreni senza altra destinazione d’uso o sfruttando sinergie con i nostri asset".