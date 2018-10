26 ottobre 2018- 12:25 Eni: Descalzi ricorda Mattei, valori ereditati vero motore nostra azienda (3)

(AdnKronos) - L’esigenza di soddisfare una domanda energetica crescente, limitando al contempo l’incremento della temperatura al di sotto dei 2°C, per contenere il surriscaldamento globale e non creare danni irreversibili all’ambiente, sottolinea ancora Descalzi, "ci ha portati a definire un ambizioso percorso di transizione energetica, puntando alla riduzione dell’impronta carbonica delle attività del nostro core business, sviluppando al contempo iniziative green. A questo aggiungiamo progetti per la valorizzazione dei rifiuti e di materiali di scarto, ad oggi considerati esclusivamente come un problema per il loro impatto sull’ambiente, in energia e prodotti nuovi".La visione di lungo termine del gruppo, rileva Descalzi, "riflette la stessa ambizione che ha caratterizzato la strategia di Mattei nello scrivere la storia energetica del nostro Paese. Trasformare questa visione in realtà significa, oggi, come lo fu per Mattei, far leva sulle nostre persone, sulle nostre competenze e tecnologie innovative". Oggi come in passato, conclude, "alla base delle trasformazioni e dei nostri successi, riconosciamo gli stessi valori che storicamente hanno guidato l’evoluzione della nostra società, che ci hanno unito facendoci riconoscere in un unico progetto, legati da un forte spirito di appartenenza. Uscire da noi stessi per comprendere a pieno il valore dell’altro e insieme costruire il futuro, questo il noi che oggi caratterizza Eni", conclude.