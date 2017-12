ENI: DESCALZI SU RIALZO STIME MESSICO, FATTO CRUCIALE E IMPORTANTE

12 dicembre 2017- 16:17

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "E' un fatto cruciale, importante e sbalorditivo che ci dà grande soddisfazione". Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi, commenta, nel corso di un brindisi con la stampa, l'aumento della stima totale di idrocarburi in posto nell'Area 1 in Messico che sale da 1,4 a 2 miliardi di barili di olio equivlaente. "Sono giacimenti semplici da esplorare e rapidi da mettere in produzione", spiega Descalzi.Ora, aggiunge, "quello che vogliamo fare è discutere con le istituzioni. Vogliamo fare un percorso del tipo di quello che abbiamo fatto per il maxi giacimento di Zohr in Egitto. Nei prossimi giorni -sottolinea l'ad di Eni- faremo un piano di sviluppo per la produzione nei prossimi due anni. Le istituzioni messicani sembrano essere molto interessate"."Saremo a break even sia a questi prezzi che anche a 40 dollari al barile", spiega ancora Descalzi sottolineando che sono giacimenti a basso impatto ambientale e a costi bassi. "E' una cosa importante anche perché siamo una delle prime grande compagnie a trovare riserve come queste in un bacino che è più americano che europeo. E' una grande soddisfazione".