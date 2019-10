29 ottobre 2019- 18:38 Eni: Descalzi, 'transizione non si fa a parole, investito 3 mld in tecnologie green'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "La transazione energetica non si fa a parole ma ci vogliono investimenti. Noi abbiamo investito in tecnologie green 3 miliardi in realizzazione e 1 miliardo in ricerca". Lo spiega Claudio Descalzi, ad di Eni, in occasione di un incontro con Robin Niblett direttore di Chatham House.