12 marzo 2019- 17:57 Eni: Descalzi,'accordo con Cdp di importanza strategica'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo firmato un accordo di importanza strategica. La partnership con Cassa depositi e prestiti ci dà grande forza per proseguire nel percorso verso un futuro di energia sempre più sostenibile e inserita in un contesto di economia circolare". Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi commentando l'accordo di collaborazione tra il gruppo petrolifero italiano e Cdp per l’identificazione e la promozione congiunta di iniziative in Italia nell’ambito di economia circolare, decarbonizzazione e sostenibilità, da intraprendere anche tramite il rilancio di siti industriali."Il nostro - sottolinea Descalzi- è un percorso ambizioso e concreto, per il quale abbiamo già compiuto passi davvero importanti, ma non possiamo portarlo a termine solo con il nostro impegno: occorre fare sistema a livello Paese, promuovere la cultura della sostenibilità e della circolarità a tutti i livelli istituzionali e del tessuto economico, e mettere a fattore comune possibilità di investimento e know how. L’intesa di oggi pone le basi perché questo possa accadere".