9 maggio 2018- 15:47 Eni: domani l'Assemblea, in arrivo maxicedola per Cdp e Tesoro/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Domani nel corso dell'Assemblea probabilmente l'ad, rivolgendosi agli azionisti, tornerà a mettere l'accento sui punti di forza del gruppo e in particolare sui risultati esplorativi notevoli registrati negli ultimi mesi. I dati del primo trimestre del 2018 hanno dimostrato che la strada è quella giusta: nei primi tre mesi l'utile netto adjusted di Eni è stato pari a 0,98 miliardi di euro, in crescita del 31% rispetto al primo trimestre 2017. Inoltre l'assemblea sarà l'occasione per un focus approfondito sull'Italia nei prossimi 4 anni: dall'economia circolare, agli investimenti, alle raffinerie. Il gruppo investira nel nostro paese 7 miliardi al 2021 di cui 1 nell'energia green. Il gruppo guidato dall'Ad Claudio Descalzi oltre ad avere radici solide in Italia ha sempre guardato oltre i confini dell'Italia: oggi Eni, infatti, è presente in 71 Paesi e conta circa 33.000 dipendenti in tutto il mondo. Non a caso l'Eni è un gruppo che ha molto 'appeal' per gli azionisti internazionali.