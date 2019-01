14 gennaio 2019- 11:31 Eni: firma Epsa per blocco 47 in onshore Oman

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Eni e la società di stato Oman Oil Company Exploration and Production (Oocep) hanno firmato oggi con il governo del Sultanato dell’Oman un Exploration and Production Sharing Agreement (Epsa) relativo al Blocco 47. Il blocco, si legge in una nota del gruppo petrolifero italiano, si trova all’interno del paese, nel governatorato di A’Dakhiliyah, e copre una superficie di circa 8.524 km2. Il Blocco 47 è stato assegnato a Eni e Oocep a seguito dell’offerta congiunta presentata nell’ambito Licensing Round lanciato dall’Oman nel 2017. Ai sensi dell'Epsa, Eni sarà l'Operatore con una quota di partecipazione del 90%, mentre Oocep avrà una quota del 10%. L’inizio delle attività di esplorazione è previsto nel 2019.