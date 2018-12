4 dicembre 2018- 14:55 Eni: gas e luce incontra a Roma consumatori

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Eni gas e luce ha incontrato oggi a Roma i Presidenti, i Segretari Generali e i Responsabili Energia delle Associazioni dei Consumatori riconosciute dal Cncu (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) per condividere le prossime iniziative formative dei partner commerciali della Società. Durante l’incontro è stato proiettato in anteprima un video tutorial realizzato con il contributo delle Associazioni nell’ambito dell’Osservatorio congiunto per l’Autoregolazione sulle Attivazioni non richieste sottoscritto nel maggio 2017.Il video, con il contributo delle Associazioni dei Consumatori sui diritti degli utenti e del Codice del Consumo, supportati da casi reali, diventa così parte integrante del sistema di formazione dei partner commerciali di Eni gas e luce con l’obiettivo di rendere sempre più virtuoso il processo a sostegno della tutela del consumatore e della reputation aziendale.L’evento è stato anche l’occasione per presentare le attività svolte dall’azienda nel 2018: 11 incontri territoriali, anche in streaming, con oltre 250 partecipanti delle Associazioni, le ottime performance del canale telefonico dedicato 'Filogiallo' e della conciliazione paritetica, riconosciuta dall'Arera come strumento Adr (Alternative Dispute Resolution), finalizzato a risolvere eventuali controversie in modo semplice, gratuito e veloce, senza ricorrere alle vie giudiziali.