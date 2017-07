ENI: GAS E LUCE INCONTRA CONSUMATORI, FOCUS SU CENTRALITà CLIENTE

18 luglio 2017- 14:03

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Eni Gas e Luce, rappresentata dall'ad Alberto Chiarini, ha incontrato oggi i presidenti, i segretari nazionali e i responsabili energia nazionali delle associazioni dei consumatori riconosciute dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale e presieduto dal ministro dello Sviluppo Economico. L’incontro ha rappresentato per la nuova società, nata lo scorso 1 luglio e in cui sono confluite tutte le attività retail di Eni nel mercato del gas e dell’energia elettrica, l’occasione per illustrare agli stakeholder del mondo del consumerismo come l’azienda intende affrontare, nel rispetto della centralità del cliente e del consumatore, le prossime sfide in un contesto in rapida evoluzione.