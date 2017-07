ENI: GAS E LUCE INCONTRA CONSUMATORI, FOCUS SU CENTRALITà CLIENTE (3)

18 luglio 2017- 14:03

(AdnKronos) - Eni gas e luce crede fortemente nel dialogo con le Associazioni dei Consumatori, che ha permesso di raggiungere importanti traguardi, tra cui: la realizzazione di un Osservatorio Congiunto per l’autoregolazione sulle attivazioni non richieste e la firma del protocollo di conciliazione paritetica, riconosciuto dall'Aeegsi, recentemente adeguato e conforme alla modalità Adr (Alternative Dispute Resolution), finalizzato a risolvere eventuali controversie in modo semplice, gratuito e veloce, senza ricorrere alle vie giudiziali grazie a un sistema di regole condiviso tra Azienda e Associazioni dei Consumatori.Consolidare e mantenere con le Associazioni dei Consumatori un rapporto di trasparenza e di fiducia attraverso il continuo confronto costruttivo, che si rafforzerà ulteriormente attraverso incontri territoriali, l’ascolto, la cooperazione e il problem solving, è un approccio che fa parte del modus operandi della nuova Società nel rapporto con i propri stakeholder.