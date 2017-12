ENI: INCONTRA IN LOMBARDIA RAPPRESENTANTI TERRITORIALI CONSUMATORI

13 dicembre 2017- 15:16

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Eni gas e luce ha incontrato oggi a Milano i rappresentanti nazionali e territoriali delle Associazioni dei Consumatori riconosciute dal Cncu (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). Durante, si legge in una nota, l’incontro sono stati analizzati diversi aspetti relativi ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas: la televendita, con un approfondimento sull’attività e sui controlli messi a punto dalla Società per indirizzare e monitorare i propri partner commerciali (agenzie); la gestione del cliente attraverso l’approccio multicanale telefonico (call center) e digitale (sito web, chat e app); i servizi innovativi per l’efficienza energetica della casa con la presentazione della piattaforma “Genius”, il suggeritore personale per utilizzare al meglio l’energia consumando di meno.Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti che Eni gas e luce ha condiviso con le Associazioni dei Consumatori per tutelare al meglio clienti e consumatori. Dall’Osservatorio Congiunto per l’autoregolazione sulle attivazioni non richieste, al Protocollo di conciliazione paritetica, riconosciuto dall'Aeegsi, recentemente adeguato e conforme alla modalità Adr (Alternative Dispute Resolution), finalizzato a risolvere eventuali controversie in modo semplice, gratuito e veloce, senza ricorrere alle vie giudiziali grazie a un sistema di regole condiviso tra la Società e le Associazioni dei Consumatori. Ampio spazio è stato riservato a “Filogiallo”, il nuovo canale telefonico dedicato alle Associazioni, in cui un team specializzato è a disposizione per supportare l’attività quotidiana degli operatori delle Associazioni e prevenire eventuali reclami e richieste di conciliazione.Infine le Associazioni dei Consumatori hanno mostrato un notevole interesse per la “Guida al Cliente”, un documento che, anche grazie alla preziosa collaborazione offerta dalle stesse Associazioni nella fase di elaborazione, fornisce al consumatore/cliente tutte le informazioni necessarie per gestire il rapporto contrattuale con Eni gas e luce, dalla stipula del contratto alla fatturazione dei consumi, il tutto con un linguaggio semplice e chiaro. L’incontro della Lombardia ha rappresentato l’ultima tappa di un programma che ha portato Eni gas e luce in diverse regioni italiane per confrontarsi e dialogare con i rappresentanti locali delle Associazioni, con l’obiettivo di far conoscere i servizi messi a disposizioni dei clienti e di ascoltare le esigenze del territorio. Il dialogo costante, la trasparenza, la fiducia e il continuo confronto costruttivo saranno il filo conduttore dei prossimi incontri.