26 ottobre 2018- 13:42 Eni: Mondazzi, buyback è una priorità, a marzo decisione

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Non è cambiata niente in termini di strategia. Il buyback è una priorità". Ad affermarlo nel corso della conference call con gli analisti al termine della presentazione dei risultati del terzo trimestre è il Cfo di Eni, Massimo Mondazzi. "Sul buy back abbiamo detto che procederemo se ci sono le condizioni, vale a dire che e' collegato con un leverage in media d'anno al di sotto di 0,20; è una decisione che prenderemo guardando ai numeri, le prospettive e lo scenario". La presentazione a marzo dell'aggiornamento del piano, "sarà il momento e il luogo giusto per annunciare la strategia". Il leverage, il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto comprese le interessenze di terzi, si attesta a 0,18 al 30 settembre 2018, in riduzione dallo 0,23 del 31 dicembre 2017.