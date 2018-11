12 novembre 2018- 17:10 Eni: nasce Versalis Petrochem Mazrui, jv per commercializzare chemicals in M.o

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Versalis, azienda chimica di Eni, Petrochem (un’azienda del gruppo Mazrui Energy Services) leader nella produzione di fluidi per il drilling, e Mazrui Energy Service (una società di Mazrui International, leader nel settore dei servizi per l’industria Oil & Gas nel Medio Oriente), hanno firmato un accordo per la costituzione di Versalis Petrochem Mazrui (VPM), joint venture per la commercializzazione di chemicals innovativi destinati all’industria dell’Oil&Gas in Medio Oriente. Lo rende noto l'Eni in un comunicato.La nuova società, presentata ad Adipec 2018, la primaria fiera dell’Oil & Gas in corso ad Abu Dhabi, si avvarrà principalmente di produzioni locali di oilfield chemicals per garantire la disponibilità di prodotti in tempi ridotti e con vantaggi competitivi in termini di logistica, affidabilità e assistenza al cliente, in un contesto di mercato altamente esigente e specialistico come quello mediorientale.Versalis Petrochem Mazrui è già in grado di offrire un ampio portafoglio di oilfield chemicals ad alto valore aggiunto, conosciuti con il marchio Versalis e®, che rispondono alle specifiche esigenze del settore Oil & Gas migliorando la qualità, quantità, affidabilità e la sostenibilità delle produzioni.