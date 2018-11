12 novembre 2018- 17:11 Eni: nasce Versalis Petrochem Mazrui, jv per commercializzare chemicals in M.o (2)

(AdnKronos) - La nuova jv attinge al know-how di Versalis e alla sua consolidata esperienza nella produzione industriale e, in particolare, alle sue capacità nella ricerca e sviluppo come leva per garantire flessibilità e tempestività nel servizio personalizzato al cliente finale. La sinergia con Mazrui consentirà una maggiore vicinanza al cliente e capacità di competere con i maggiori player presenti sul mercato. Inoltre, con questa partnership, Versalis coglie l’opportunità di estendere il business degli oilfield chemicals anche nei Paesi del Medio Oriente (Gulf Cooperation Council countries, Yemen and Iraq), dopo il recente ingresso nel mercato statunitense, che stabilisce un importante posizionamento nell’area del Golfo del Messico e, in ottica di sviluppo, nelle Americhe.Versalis opera già in Africa attraverso società commerciali in Ghana e Congo e opera in Italia, con attività in tutto il territorio nazionale.