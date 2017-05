ENI: NEL PRIMO TRIMESTRE PRODUZIONE A 1,795 MLN BARILI/GIORNO (+2,3%)

10 maggio 2017- 08:08

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - La produzione di idrocarburi di Eni del primo trimestre 2017 è stata di 1,795 milioni di boe/giorno con una crescita del 2,3% rispetto al primo trimestre 2016 dovuta agli avvii di nuovi giacimenti e al ramp-up dei progetti del 2016 in particolare in Egitto, Kazakhstan, Norvegia e Angola per un contributo di 110 mila boe/giorno. Lo rende noto il gruppo petrolifero italiano dopo che ieri il Cda ha approvato i risultati del primo trimestre del 2017.Tali fattori positivi, rileva ancora Eni, sono stati parzialmente compensati dalle fermate produttive programmate e non, in particolare in Nigeria, Stati Uniti e Libia, dai tagli produttivi decisi dall’Opec e dal declino di giacimenti maturi. Escludendo l’effetto prezzo negativo nei contratti Psa e i tagli Opec (complessivamente 55 mila boe/giorno), la produzione è in crescita del 5,7%.La produzione di petrolio (832 mila barili/giorno) è diminuita di 58 mila barili/giorno, pari al 6,5%. La produzione di gas naturale (149 milioni di metri cubi/giorno) risulta in crescita di 15 milioni di metri cubi/giorno, pari all’11,2%.