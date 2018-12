10 dicembre 2018- 11:38 Eni: nuova scoperta a olio in blocco 15/06 in offshore Angola (2)

(AdnKronos) - Afoxé-1 NFW ha incontrato 20 metri netti di olio di alta qualità (37° API) in arenarie del tardo Miocene con eccellenti proprietà petrofisiche. Il pozzo non è stato testato ma è stata effettuata una raccolta di dati intensiva che indica una capacità produttiva di oltre 5.000 barili di olio al giorno. Le nuove e vicine scoperte di Kalimba e Afoxé raggiungono ora un potenziale complessivo di 400 - 500 milioni di barili di olio equivalente in posto e rappresentano un nuovo cluster sfruttabile unitariamente in un nuovo concept di sviluppo.La scoperta di Afoxé è una ulteriore conferma del potenziale esplorativo ad olio della parte meridionale del Blocco 15/06, che finora si riteneva contenere gas. Eni prevede di perforare fino a 4 nuovi pozzi esplorativi consecutivi nel Blocco 15/06 nell’arco del 2019.Eni è presente in Angola dal 1980 ed attualmente ha una produzione equity di circa 150.000 barili di olio equivalente al giorno. Il Blocco 15/06 è sviluppato da una Joint Venture formata da Eni (36,84%, Operatore), Sonangol P&P (36,84%) e SSI Fifteen Limited (26,32%).