3 ottobre 2018- 13:04 Eni: Pagani, infrastruttura abilitante è vero tema per sviluppo tecnologie

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - "La combinazione di tecnologie ci consentirà di evolvere modo esponenziale, perché la combinazione di capacità di calcolo in cloud, di di edge computing o in generale di utilizzo di dati a minori costi ci permetterà di lavorare in modo più rapido e sicuro. Dunque c'è tanta aspettativa per potere usare al meglio queste tecnologie. Il tema principale, vale anche per l'Italia, è poi l'infrastruttura abilitante, perché senza di essa non si può prescindere". Lo evidenzia, in occasione dello speech Eni all'interno del 'SingularityU Italy Summit 2018' che si è svolto a Milano, Dario Pagani, presidente esecutivo Ict e Cio del gruppo.