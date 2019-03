12 marzo 2019- 18:00 Eni: Palermo (Cdp), 'passo avanti verso obiettivi sviluppo sostenibile'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "L’accordo di oggi rappresenta un importante passo in avanti nel percorso annunciato con il nuovo Piano Industriale di Cdp a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite". Così l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, commenta l'accordo di collaborazione firmato con Eni per l’identificazione e la promozione congiunta di iniziative in Italia nell’ambito di economia circolare, decarbonizzazione e sostenibilità, da intraprendere anche tramite il rilancio di siti industriali.Questa collaborazione, aggiunge Palermo, "è per noi motivo di grande soddisfazione, poiché ci consente di lavorare da subito insieme ad Eni all’identificazione e alla promozione di iniziative volte a sostenere l’economia circolare, la decarbonizzazione e la sostenibilità. Riteniamo che questo impegno congiunto sia di fondamentale importanza per avviare progetti ad alto valore aggiunto nell’ambito del settore energetico e del contrasto al cambiamento climatico, in grado di generare un impatto positivo sia a livello socio-economico che ambientale, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo", conclude.