7 novembre 2018- 14:14 Eni: presidente Angola Goncalves Lourenco incontra Descalzi

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica d'Angola, João Gonçalves Lourenço, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono incontrati oggi a Luanda per discutere delle attività e delle iniziative di Eni nel paese. A margine dell'incontro, Eni e Sonangol hanno firmato un emendamento del Production Sharing Agreement del Blocco 15/06 che definisce il nuovo perimetro del blocco, ampliato di 400 km2 sul lato ovest. Questo è in linea con la strategia di Eni di aumentare le attività esplorative nel paese, alla ricerca di opportunità vicine alle infrastrutture di produzione esistenti. Dopo la scoperta di Kalimba 1 nel giugno 2018, Eni ha avviato un programma di esplorazione accelerata che prevede la perforazione di 4 pozzi esplorativi. In caso di successo, questa strategia consentirà lo sviluppo accelerato delle nuove risorse, sfruttando le sinergie con le infrastrutture esistenti e riducendo significativamente il time-to-market. Inoltre, nuove start-up già avviate nel 2018, ed altre previste nei prossimi mesi, consentiranno di aumentare la produzione fino a 50 kboed. La produzione arriverà al plateau di 170mila kboed all'inizio del prossimo anno. Il Blocco 15/06 (Eni Angola, Operatore 36,84%, Sonangol P&P 36,84%, SSI 26,82%) si trova a circa 350 km a nord-ovest di Luanda e 130 km a ovest di Soyo, in acque profonde tra i 200 e i 1.800 metri.