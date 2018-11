7 novembre 2018- 14:14 Eni: presidente Angola Goncalves Lourenco incontra Descalzi (2)

(AdnKronos) - I campi sviluppati di Sangos, Cinguvu, Mpungi, Ochigufu e Cabaça S.E. sono collegati alle due FPSO Ngoma e Olombendo, che hanno una capacità complessiva di trattamento di 200 kbopd. Le FPSO Ngoma e Olombendo hanno iniziato la produzione rispettivamente a novembre 2014 e a febbraio 2017. La partnership di Eni con Sonangol include anche attività nel settore downstream, con interventi per migliorare l'efficienza della raffineria di Luanda e supportare lo sviluppo di impianti futuri, nonché lo sfruttamento del gas e lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili. Eni è presente in Angola dal 1980. La produzione equity ammonta a 150.000 barili di petrolio equivalente al giorno. L'estensione dell'area contrattuale del blocco 15/06 posiziona l'Angola come uno dei paesi chiave nella strategia di crescita esplorativa di Eni.