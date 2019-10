7 ottobre 2019- 13:58 Eni: rafforza cooperazione con Mozambico per sviluppo sostenibile e decarbonizzazione (2)

(AdnKronos) - Altre aree di cooperazione sono relative all’accesso all’energia (SDG 7), lo sviluppo di industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9), la gestione sostenibile delle foreste (SDG 15), la lotta al cambiamento climatico e contro gli impatti ambientali (SDG 13), l’accesso all’istruzione e alla formazione (SDG 4, 8), la diversificazione economica (SDG 8), l’accesso all’acqua (SDG 6) e l’accesso alla salute (SDG 3).Queste intese ampliano il perimetro delle attività di Eni in Mozambico e rafforzano la presenza nel Paese. Eni è presente in Mozambico dal 2006, a seguito dell’acquisizione di una partecipazione nel permesso petrolifero di Area 4, nel bacino del Rovuma, nell’area settentrionale del Paese, dove dal 2011 al 2014 sono state scoperte risorse supergiant di gas naturale nei giacimenti di Coral, Mamba Complex e Agulha, stimate in 2.400 miliardi di metri cubi di gas in posto.