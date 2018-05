2 maggio 2018- 12:12 Eni: record in modellazione numerica giacimenti oil&gas con supercalcolatore

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Il supercalcolatore HPC4, recentemente avviato nel sito Green Data Center di Eni, ha eseguito una eccezionale performance di calcolo, aprendo una nuova era nella modellazione numerica dell'ingegneria di giacimento. In un tempo record di 15 ore, HPC4 ha eseguito 100.000 simulazioni di modelli di giacimento ad alta risoluzione, tenendo conto delle incertezze geologiche. In confronto, nel settore upstream la maggior parte degli ingegneri di giacimento possono eseguire in alcune ore solo una singola simulazione, con sistemi hardware e software basati su CPU. La performance di calcolo, si legge in una nota del gruppo petrolifero italiano, è stata conseguita utilizzando la piena capacità del nuovo cluster ibrido HPC, dotato di 3.200 unità di elaborazione grafica (GPU), e il software di simulazione di giacimento ECHELON della Stone Ridge Technology. Sono state simulate 100.000 differenti realizzazioni geologiche di un modello di giacimento ad alta risoluzione, costituito da 5,7 milioni di celle attive; ciascuna simulazione è stata eseguita su una singola GPU, in un tempo medio di 28 minuti per simulare 15 anni di produzione.