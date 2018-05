2 maggio 2018- 12:12 Eni: record in modellazione numerica giacimenti oil&gas con supercalcolatore (2)

(AdnKronos) - Il percorso tracciato da questa tecnologia è parte fondamentale e integrante della strategia e della trasformazione digitale di Eni. Questa elaborazione non è solo una dimostrazione di potenza di calcolo, ma è anche il primo passo concreto per consentire a tutti gli ingegneri di giacimento di Eni di accedere ad un potente strumento di elaborazione, al fine di quantificare con maggiore accuratezza l’incertezza geologica ed incorporare i dati acquisiti, aggiornando in maniera continuativa i modelli di giacimento degli asset produttivi. Tutto questo migliorerà ulteriormente la capacità di Eni di accelerare il time-to-market dei propri progetti e di ottimizzare le strategie di gestione dei giacimenti per tutti gli asset produttivi.I supercalcolatori ibridi (HPC 3 e HPC4) del Green Data Center di Eni offrono una capacità di picco delle prestazioni di 22,4 PetaFlop/s e forniscono supporto strategico al processo di trasformazione digitale della Società, attraverso l'intera catena del valore, dall’esplorazione e sviluppo dei giacimenti di Oil & Gas alla gestione dei big data generati nella fase operativa da tutti gli asset della Società.