ENI: RENZI, NON VA PRIVATIZZATA

6 febbraio 2018- 10:04

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "L'Eni non va privatizzata ma se mi chiede se sia giusto vendere immobili del demanio abbandonati le dico sì". Così Matteo Renzi ospite di Agorà su Rai3. "Di privatizzazione di aziende pubbliche ne abbiamo fatte abbastanza, anche troppo in questi anni", aggiunge il segretario dem indicando, come privatizzazione del passato errata, "la Telecom ai tempi del presidente D'Alema".