25 settembre 2019- 16:01 Eni: Ricci, 'Bioraffineria Gela in grado di trattare qualsiasi materia prima'

Gela, 25 set. (AdnKronos) - "A Gela stiamo ripetendo lo stesso esempio della Bioraffineria di Venezia, anche se è più grande e più flessibile, in grado di trattare qualsiasi tipo di materia prima". Lo ha detto Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni alla inaugurazione della Bioraffineria di Gela (Caltanissetta). "E in futuro sarò in grado di produrre non solo il biodiesel che facciamo oggi - dice - ma potrebbe altro tipo di carburante". "La Bioraffineria di Gela non è un punto di arrivo ma di partenza - aggiunge - è una bioraffineria dinamica".