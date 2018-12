10 dicembre 2018- 15:21 Eni: start-up campo di Vandumbu in blocco 15/06 in offshore Angola (2)

(AdnKronos) - Questi due start-up segnano un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo per fasi e per cluster che Eni ha adottato per il Blocco 15/06, e che ha permesso l’avvio di otto campi dal Novembre 2014, quando è iniziata la produzione del West Hub tramite il campo di Sangos.Il Blocco 15/06 è sviluppato da una Joint Venture formata da Eni (36,84%, Operatore), Sonangol P&P (36,84%) e SSI Fifteen Limited (26,32%). Eni è presente in Angola dal 1980 ed attualmente ha una produzione equity di circa 150,000 barili di olio equivalente al giorno.