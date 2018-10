25 ottobre 2018- 15:54 Eni: Syndial con Fondazione Ca' Foscari per validare interventi bonifica

Roma, 25 ott. (AdnKronos) - Syndial, società ambientale di Eni, ha sottoscritto oggi con la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia un accordo finalizzato a valutare e validare i modelli di intervento per le bonifiche sostenibili. L’intesa, denominata 'Programma Operativo di Validazione e Linee di Ricerca', si legge in una nota, ha una durata di 18 mesi e prevede la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che effettuerà attività di ricerca nel settore della riqualificazione dei siti da bonificare e relative alla validazione dei modelli applicati per la valutazione dell’operato, sia in termini di analisi del rischio ecologico (ante e post intervento), sia di analisi delle ricadute sul territorio, attraverso la valutazione degli impatti non solo economici. La convergenza di intenti, ratificata oggi dall’Ad di Syndial Vincenzo Maria Larocca e dal Presidente della Fondazione Università Ca’ Foscari e Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Michele Bugliesi, mira a certificare la competenza e l’unicità del modello integrato di bonifica sostenibile applicato dalla società ambientale di Eni. L’obiettivo è pertanto quello di dare vita a progetti di ricerca dedicati alla valutazione e ottimizzazione degli interventi per valorizzare le ricadute sul territorio anche in termini di recupero delle risorse, quali suolo e acqua, secondo i principi dell'economia circolare.